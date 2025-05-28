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Российские ПВО сбили украинский дрон рядом с первой в мире АЭС

Российские ПВО сбили украинский беспилотник всего в километре от Обнинской АЭС, которая сейчас законсервирована, но рядом находятся захоронения ядерных отходов. За ночь в Калужской области уничтожили 15 дронов, также сообщалось об атаках 26 мая.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

О сбитом рядом со станцией дроне сообщил в своем Telegram-канале член Общественной палаты России и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Перехват произошел […] всего в километре от Обнинской АЭС, выведенной из эксплуатации, но где, по предварительной информации, осуществляется хранение ядерных отходов».

Минобороны России пока не делало официальных заявлений по данному инциденту.

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, за ночь в Калужской области были сбиты 15 беспилотников. Один из них упал на крышу жилого дома на окраине Обнинска. По предварительным данным, пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано.

26 мая в Калужской области за ночь сбили пять беспилотников: три — в Жуковском районе, по одному — в Думиничском районе и на окраине Обнинска.

Обнинская АЭС — первая в мире атомная электростанция, построенная в рамках советского атомного проекта под руководством физиков Н. А. Доллежаля и Е. Л. Фейнберга. Она была запущена 26 июня 1954 года в поселке Обнинское (город Обнинск). Реактор АМ-1 («Атом мирный») использовался не только для генерации энергии, но и для научных исследований, производства изотопов, а также подготовки кадров для других советских атомных объектов.

Станция проработала почти 48 лет, на 18 лет больше запланированного срока, и была остановлена 29 апреля 2002 года. Сегодня на базе первой в мире АЭС действует научно-исследовательский и мемориальный комплекс.