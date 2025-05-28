Российские ПВО сбили украинский дрон рядом с первой в мире АЭС

О сбитом рядом со станцией дроне сообщил в своем Telegram-канале член Общественной палаты России и председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Минобороны России пока не делало официальных заявлений по данному инциденту.
По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, за ночь в Калужской области были сбиты 15 беспилотников. Один из них упал на крышу жилого дома на окраине Обнинска. По предварительным данным, пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано.
26 мая в Калужской области за ночь сбили пять беспилотников: три — в Жуковском районе, по одному — в Думиничском районе и на окраине Обнинска.
Станция проработала почти 48 лет, на 18 лет больше запланированного срока, и была остановлена 29 апреля 2002 года. Сегодня на базе первой в мире АЭС действует научно-исследовательский и мемориальный комплекс.