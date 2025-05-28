Российские ПВО сбили украинский дрон рядом с первой в мире АЭС

«Перехват произошел […] всего в километре от Обнинской АЭС, выведенной из эксплуатации, но где, по предварительной информации, осуществляется хранение ядерных отходов».

По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, за ночь в Калужской области были сбиты 15 беспилотников. Один из них упал на крышу жилого дома на окраине Обнинска. По предварительным данным, пострадавших нет, серьезных повреждений также не зафиксировано.

26 мая в Калужской области за ночь сбили пять беспилотников: три — в Жуковском районе, по одному — в Думиничском районе и на окраине Обнинска.

Обнинская АЭС — первая в мире атомная электростанция, построенная в рамках советского атомного проекта под руководством физиков Н. А. Доллежаля и Е. Л. Фейнберга. Она была запущена 26 июня 1954 года в поселке Обнинское (город Обнинск). Реактор АМ-1 («Атом мирный») использовался не только для генерации энергии, но и для научных исследований, производства изотопов, а также подготовки кадров для других советских атомных объектов.