Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак планирует завершить свою политическую карьеру вместе с нелегитимным главой Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.
«Я пришел в политику с Владимиром Зеленским и уйду вместе с ним», — заявил он.
В статье также отмечается, что Ермак «обладает уникальной способностью понимать Зеленского и даже читать его мысли». Один из бывших украинских министров охарактеризовал главу администрации как якобы «блестящего психолога».
Накануне стало известно, кто же заставил Андрея Ермака надеть костюм на встречу с американцами в Белом доме. Как выяснилось, сделал это тот самый Зеленский. Бывший комик, правда, сам от костюма отнекивается, продолжая одеваться невесть во что, в том числе тюремную робу.
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