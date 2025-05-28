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Глава офиса президента Украины сделал заявление о своем будущем: «Уйду только с Зеленским!»

Андрей Ермак пообещал уйти из политики только вместе с Зеленским.

Источник: Комсомольская правда

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак планирует завершить свою политическую карьеру вместе с нелегитимным главой Незалежной Владимиром Зеленским. Об этом он сообщил в интервью изданию Politico.

«Я пришел в политику с Владимиром Зеленским и уйду вместе с ним», — заявил он.

В статье также отмечается, что Ермак «обладает уникальной способностью понимать Зеленского и даже читать его мысли». Один из бывших украинских министров охарактеризовал главу администрации как якобы «блестящего психолога».

Накануне стало известно, кто же заставил Андрея Ермака надеть костюм на встречу с американцами в Белом доме. Как выяснилось, сделал это тот самый Зеленский. Бывший комик, правда, сам от костюма отнекивается, продолжая одеваться невесть во что, в том числе тюремную робу.

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