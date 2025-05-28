Глава офиса президента Украины сделал заявление о своем будущем: «Уйду только с Зеленским!»

Накануне стало известно, кто же заставил Андрея Ермака надеть костюм на встречу с американцами в Белом доме. Как выяснилось, сделал это тот самый Зеленский. Бывший комик, правда, сам от костюма отнекивается, продолжая одеваться невесть во что, в том числе тюремную робу.