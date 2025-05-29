Силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших в Москву

«ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет», — написал он.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. ПВО отразила атаку трех беспилотников, летевших на московский регион, по предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет, сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
«ПВО Минобороны отражена атака трех беспилотников, атаковавших московский регион. По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет», — написал он.
По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.