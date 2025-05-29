Житель Мариуполя и активист Алексей Моисеенко, занимавшийся поиском пропавших и погибших после окончания боевых действий в городе, поделился с журналистами информацией о произошедших событиях в период конфликта.
По его словам, один из украинских полицейских, выполнявший задачи по наблюдению за передвижениями российских войск, был тяжело ранен выстрелами в спину со стороны бойцов ВСУ после того, как решил сдаться. Несмотря на семь огнестрельных ранений, он выжил и был впоследствии задержан — сейчас находится в СИЗО как бывший участник украинских сил.
Моисеенко, находившийся в Польше на заработках во время активных боевых действий, вернулся в Мариуполь в 2022 году сразу после завершения основной фазы конфликта и приступил к волонтерской работе. Из-за проблем со связью в городе и отсутствия доступа к интернету, многие жители не могли связаться с родными. Чтобы помочь в поиске людей, он создал Telegram-канал, куда поступали обращения от семей со всего мира. Для выполнения задач ему приходилось проходить десятки километров, а также использовать дрон, чтобы осматривать разрушенные здания и выявлять возможные жертвы.
Он рассказал, что в одном из районов у побережья Азовского моря, где люди приходили к колодцу за водой, находились снайперы, обстреливавшие гражданских. Корректировщики, предположительно из ВСУ и националистических формирований, направляли артиллерийские удары на мирных жителей. Также, по его словам, в этом районе было замечено большое количество расстрелянных автомобилей — попытки эвакуации из города зачастую заканчивались трагически.
Кроме того, Моисеенко утверждает, что однажды после удара ВСУ по российской колонне с гуманитарной помощью, украинские военные разрешали местным жителям забирать продукты лишь при условии, что часть припасов будет отдана обратно военным.
Ранее стали известны подробности, как ВСУ убили курского пенсионера.