Житель Мариуполя: ВСУ выстрелили в полицейского за попытку сдаться

Моисеенко, находившийся в Польше на заработках во время активных боевых действий, вернулся в Мариуполь в 2022 году сразу после завершения основной фазы конфликта и приступил к волонтерской работе. Из-за проблем со связью в городе и отсутствия доступа к интернету, многие жители не могли связаться с родными. Чтобы помочь в поиске людей, он создал Telegram-канал, куда поступали обращения от семей со всего мира. Для выполнения задач ему приходилось проходить десятки километров, а также использовать дрон, чтобы осматривать разрушенные здания и выявлять возможные жертвы.