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Танкисты Южной группировки войск поразили два украинских опорных пункта в ДНР

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Экипажи танков Т-80БВМ 72-й мотострелковой бригады, ведя огонь по поддержке штурмовиков на краматорско-дружковском направлении, поразили два украинских опорных пункта, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: Александр Река/ТАСС

«Танкисты Южной группировки войск оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям и обеспечивают огневое прикрытие пехоты во время штурмов на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. Экипажи танков Т-80БВМ 72-й отельной мотострелковой бригады совершили марш на заданную позицию и выполнили серию точных выстрелов, поразив два опорных пункта ВСУ», — сказано в сообщении.

Также в ведомстве рассказали об уничтожении двух пикапов ВСУ в районе Константиновки операторами FPV-дронов группировки «Юг». Техника противника была поражена ударными дронами 6-й мотострелковой дивизии и 88-й отдельной мотострелковой бригады.