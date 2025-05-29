Танкисты Южной группировки войск поразили два украинских опорных пункта в ДНР

«Танкисты Южной группировки войск оказывают огневую поддержку штурмовым подразделениям и обеспечивают огневое прикрытие пехоты во время штурмов на краматорско-дружковском направлении специальной военной операции. Экипажи танков Т-80БВМ 72-й отельной мотострелковой бригады совершили марш на заданную позицию и выполнили серию точных выстрелов, поразив два опорных пункта ВСУ», — сказано в сообщении.