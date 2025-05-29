Telegraph: Британия создает военное командование для кибератак на Россию

Министерство обороны Британии работает над созданием нового военного командования, которое будет заниматься кибератаками на Россию, написала газета Telegraph.
На эту деятельность британская армия собирается выделить более 1 млрд фунтов стерлингов. Средства будут направлены на формирование команды хакеров и задействование искусственного интеллекта (ИИ).
Министр обороны Британии Джон Хили пообещал, что военным будет предоставлено больше возможностей для операций в Сети в рамках атак на страны, которые Лондон считает враждебными. В публикации также сказано, что детали планов Британии по применению хакеров держатся в секрете.
Напомним, в конце марта специализированное издание Record сообщило, что американский министр обороны Пит Хегсет якобы приказал киберкомандованию США прекратить все наступательные операции в Сети против России. Позже Пентагон опроверг эту информацию. В ведомстве отметили, что таких распоряжений не поступало.