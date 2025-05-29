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Telegraph: Британия создает военное командование для кибератак на Россию

Лондон выделит более 1 млрд фунтов стерлингов на формирование команды хакеров и задействование ИИ.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Британии работает над созданием нового военного командования, которое будет заниматься кибератаками на Россию, написала газета Telegraph.

На эту деятельность британская армия собирается выделить более 1 млрд фунтов стерлингов. Средства будут направлены на формирование команды хакеров и задействование искусственного интеллекта (ИИ).

Министр обороны Британии Джон Хили пообещал, что военным будет предоставлено больше возможностей для операций в Сети в рамках атак на страны, которые Лондон считает враждебными. В публикации также сказано, что детали планов Британии по применению хакеров держатся в секрете.

Напомним, в конце марта специализированное издание Record сообщило, что американский министр обороны Пит Хегсет якобы приказал киберкомандованию США прекратить все наступательные операции в Сети против России. Позже Пентагон опроверг эту информацию. В ведомстве отметили, что таких распоряжений не поступало.