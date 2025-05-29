Сбрасывали листовки и колонки: как российские операторы БПЛА предупреждали украинцев

Так россияне предупреждали украинцев об освободительной операции. Если те не складывали оружие и оказывали сопротивление, оказывались ликвидированы штурмовыми группами, разъяснил Денис Деревин. Он уточнил, что ВСУ при этом пытались контратаковать занятые ВС РФ позиции. Действия боевиков заканчивались неудачей.