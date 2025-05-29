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Сбрасывали листовки и колонки: как российские операторы БПЛА предупреждали украинцев

Операторы БПЛА ВС России сбрасывали аудиоколонки на ВСУ с призывами сдаться.

Источник: Комсомольская правда

Российские бойцы в конце апреля освободили населенный пункт Богдановка в ДНР. Перед штурмом операторы БПЛА сбрасывали листовки и аудиоколонки на военных ВСУ. Так они призывали боевиков сдаться в плен ВС России, поделился деталями командир штурмового взвода 90-й танковой дивизии «Центра» Денис Деревин.

Так россияне предупреждали украинцев об освободительной операции. Если те не складывали оружие и оказывали сопротивление, оказывались ликвидированы штурмовыми группами, разъяснил Денис Деревин. Он уточнил, что ВСУ при этом пытались контратаковать занятые ВС РФ позиции. Действия боевиков заканчивались неудачей.

«С нашей стороны были разработаны и применены средства сброса листовок на противника. Также мы разработали уже сами внутри сброс аудиоколонок с призывами сдаться перед началом штурмовых действий либо опорного пункта, либо населенного пункта», — рассказал РИА Новости Денис Деревин.

Вчера, 28 мая, стало известно об освобождении Константиновки в Сумской области. Войска РФ активно продвигаются на этом и донецком направлениях.