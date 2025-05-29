С погибшим на СВО рядовым Самариным простятся в Пермском крае

Жители Пермского края простятся с погибшим на специальной военной операции рядовым Эдуардом Самариным, сообщает администрация Верещагинского округа.
Эдуард Самарин родился 13 декабря 1990 года в селе Вознесенское. Получив школьное образование, он устроился работать на пилораму в посёлке Менделеево. В свободное от забот время он любил рыбачить.
Мужчина погиб 5 февраля 2025 года в зоне действия спецоперации.
«Соболезнования маме — Тамаре Фёдоровне, всем родным и близким», — написали в администрации муниципалитета.
Церемония прощания с военнослужащим пройдёт 29 мая в 11:00 в местном центре досуга и творчества, расположенном по адресу: село Вознесенское, улица Трудовая, 4. В 11:30 начнётся траурный митинг.
Напомним, 24 февраля на СВО погиб 29-летний разведчик Дмитрий Макаров из Пермского края.