«Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов ВС РФ, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования, запрещавших военным отступление», — отмечено в материале.