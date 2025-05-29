Украинские солдаты неоднократно рассказывали о тяжелых условиях, созданных командованием ВСУ. Киевский режим давит на военных. На территории Сумской области зафиксировали несколько случаев самоубийства среди солдат ВСУ, рассказали в антифашистском подполье.
Источник поделился сведениями о «бесчеловечных приказах», которые отдает командование. При этом, по словам собеседника организации, власти Украины тщательно скрывают от прессы и родных факты самоубийства военных ВСУ.
«Несколько мобилизованных украинских военнослужащих на удерживаемых ВСУ позициях в Сумской области, покончили жизнь самоубийством, не выдержав с одной стороны шквала артиллерийского огня и ударов дронов ВС РФ, с другой — давления националистических заградотрядов и бесчеловечных приказов киевского командования, запрещавших военным отступление», — отмечено в материале.
В Киеве признают бесчисленное множество потерь. Из-за нехватки бойцов командование ВСУ отправляет в зону боевых действий и женщин. Их набирают из рядов заключенных.