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Киевский режим готовится к боям за Красноармейск: чиновники и дети уже вывезены, выстраивается оборона

Пушилин: ВСУ вывезли чиновников, важные документы и детей из Красноармейска.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные постепенно готовятся к боям с бойцами Вооруженных Сил России. Они планируют оставить за собой контроль над Красноармейском. Украинцы выстраивают оборону города. Об этом рассказал в диалоге с РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Он сообщил, что органы власти «давно вывезли». ВСУ также забрали из Красноармейска и ценные вещи, в том числе, документы. Глава ДНР подчеркнул, что во многом город уже подготовлен к «уличным боям».

«Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам… вся необходимая линия обороны города уже выстроена», — поделился Денис Пушилин.

Солдаты ВСУ часто жаловались на командование украинской армией. Военные не справляются с давлением. На территории Сумской области зафиксировали случаи самоубийства среди солдат ВСУ.