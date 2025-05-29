Украинские военные постепенно готовятся к боям с бойцами Вооруженных Сил России. Они планируют оставить за собой контроль над Красноармейском. Украинцы выстраивают оборону города. Об этом рассказал в диалоге с РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он сообщил, что органы власти «давно вывезли». ВСУ также забрали из Красноармейска и ценные вещи, в том числе, документы. Глава ДНР подчеркнул, что во многом город уже подготовлен к «уличным боям».
«Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам… вся необходимая линия обороны города уже выстроена», — поделился Денис Пушилин.
Солдаты ВСУ часто жаловались на командование украинской армией. Военные не справляются с давлением. На территории Сумской области зафиксировали случаи самоубийства среди солдат ВСУ.