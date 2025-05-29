Киевский режим готовится к боям за Красноармейск: чиновники и дети уже вывезены, выстраивается оборона

«Они попытались максимально вывезти всех детей, причем как с согласия, так и без согласия родителей. У них там разные процедуры применяются, мы судим по той информации, которая у нас есть по ранее освобожденным населенным пунктам… вся необходимая линия обороны города уже выстроена», — поделился Денис Пушилин.