Посол России Беляев: Швеция готовится к возможной переброске войск

Так дипломат прокомментировал действия королевства после вступления в силу оборонного соглашения с США (DCA), в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 17 военным объектам на шведской территории. Он также подчеркнул, что подписание этого документа стало очередным шагом к милитаризации Швеции.