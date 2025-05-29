Посол России Беляев: Швеция готовится к возможной переброске войск

Швеция модернизирует и расширяет транспортные коридоры для возможной переброски своих войск в Прибалтику и Финляндию, заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.
Так дипломат прокомментировал действия королевства после вступления в силу оборонного соглашения с США (DCA), в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 17 военным объектам на шведской территории. Он также подчеркнул, что подписание этого документа стало очередным шагом к милитаризации Швеции.
«Таким образом, Вашингтон получает возможность размещать на территории страны-подписанта DCA американские воинские контингенты и вооружение не только в рамках союзнических обязательств по Североатлантическому договору, но и в национальном качестве», — сказал Беляев, которого цитирует РИА Новости.
Он уточнил, что, в частности, США могут строить в королевстве специализированные ангары для военной техники и боеприпасов. При этом посол отметил, что окончательные условия размещения американской армии в Швеции ещё не закреплены.
Дипломат не исключил, что в связи с приходом к власти в США Дональда Трампа положения соглашения Вашингтона и Стокгольма могут быть изменены.
Напомним, 23 апреля глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что Соединённые Штаты более не могут являться гарантом безопасности Европы. Он пояснил, что европейские страны должны взять на себя больше ответственности в военной сфере и сами возглавить этот процесс.
Ранее газета Handelsblatt также написала, что ЕС ожидает, что США в скором времени объявят о сокращении своего военного присутствия в Европе.