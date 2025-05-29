Боевики ВСУ расстреливали жителей Мариуполя. Для этого украинская армия использовала, в том числе, снайперов. Житель и общественный деятель из Мариуполя Алексей Моисеенко поделился деталями происходящего во время освобождения города от ВСУ, пишет РИА Новости.
Очевидец рассказал, что занимался поиском пропавших без вести и погибших. Во время одного из заходов он застал нелицеприятную картину. Со слов Алексея Моисеенко, военные ВСУ выстрелили в спину полицейскому за попытку сдаться в плен российским бойцам.
«Было много машин расстрелянных, когда люди пытались выехать из города. Одна женщина, она искала своего родного брата — сотрудника полиции украинской. Их поставили здесь на спуске смотреть, откуда идут русские. Он посидел без еды, без воды и пошел сдаваться. Его в спину расстреляли, семь пулевых ранений, но он выжил», — поделился общественный деятель.
Однако в рядах ВСУ принято терроризировать не только мирных жителей, но и сослуживцев. Командование часто обходится с солдатами слишком жестоко. В результате в Сумской области зафиксировали несколько случаев самоубийств, о которых не рассказывают прессе и даже родственникам погибших.