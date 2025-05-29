Житель Мариуполя Моисеенко: ВСУ выстрелили в полицейского из-за попытки сдаться

«Было много машин расстрелянных, когда люди пытались выехать из города. Одна женщина, она искала своего родного брата — сотрудника полиции украинской. Их поставили здесь на спуске смотреть, откуда идут русские. Он посидел без еды, без воды и пошел сдаваться. Его в спину расстреляли, семь пулевых ранений, но он выжил», — поделился общественный деятель.