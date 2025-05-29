Четыре беспилотника сбили над Крымом

«30 БПЛА — над территорией Белгородской области, по четыре беспилотника сбиты над территорией Республики Крым, Орловской и Рязанской областей, три — над Московским регионом, два — над Брянской областью и еще один — над территорией Тамбовской области», — говорится в сообщении.