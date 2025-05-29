Четыре беспилотника сбили над Крымом

По данным военного ведомства, в период с 20:00 28 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
«30 БПЛА — над территорией Белгородской области, по четыре беспилотника сбиты над территорией Республики Крым, Орловской и Рязанской областей, три — над Московским регионом, два — над Брянской областью и еще один — над территорией Тамбовской области», — говорится в сообщении.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей ночью было уничтожено три вражеских беспилотника. Обломки одного из них упали на жилой дом по проспекту Вернадского.
Минувшей ночью над 13 регионами России были уничтожены 296 вражеских БПЛА.