За ночь сбили 48 БПЛА над семью российскими регионами

В период с 20:00 мск 28 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 48 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны. По его данным, больше всего БПЛА — 30 — сбили над территорией Белгородской области. По четыре дрона уничтожили над Орловской и Рязанской областями и Крымом, три — над Московской областью, два — над Брянской областью, один — над Тамбовской областью.