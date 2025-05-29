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Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над Россией

В ночь на 29 мая средства ПВО перехватили 48 дронов ВСУ над семью регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили атаку украинских беспилотников в ночь на 29 мая. Согласно официальному сообщению Министерства обороны РФ, с 20:00 мск 28 мая было перехвачено и уничтожено 48 вражеских БПЛА самолётного типа.

Наибольшее количество воздушных целей — 30 единиц — было нейтрализовано над Белгородской областью. Ещё четыре беспилотника сбили над Орловской областью, столько же над Рязанской областью и Крымом. Над Московским регионом уничтожили три аппарата, над Брянской областью — два, и один БПЛА перехватили над Тамбовской областью.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны в период с 20.00 26 мая до 7.00 27 мая перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большая часть вражеских беспилотников, 56 БПЛА, была уничтожена над территорией Белгородской области.