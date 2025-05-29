Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских беспилотников над Россией

Наибольшее количество воздушных целей — 30 единиц — было нейтрализовано над Белгородской областью. Ещё четыре беспилотника сбили над Орловской областью, столько же над Рязанской областью и Крымом. Над Московским регионом уничтожили три аппарата, над Брянской областью — два, и один БПЛА перехватили над Тамбовской областью.