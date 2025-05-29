Суд лишил отца выплат за погибшего в СВО сына под Новосибирском

В ходе разбирательства женщина заявила, что отец не участвовал в воспитании сына и не оказывал материальной поддержки. Суд согласился с ее доводами, признав, что ответчик не имеет права на государственные выплаты, связанные с гибелью их ребенка в зоне СВО.