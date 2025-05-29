Суд лишил отца выплат за погибшего в СВО сына под Новосибирском

Куйбышевский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск матери погибшего военнослужащего, лишив ее бывшего мужа права на получение выплат. Решение также обязывает мужчину вернуть уже полученные средства, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.
В ходе разбирательства женщина заявила, что отец не участвовал в воспитании сына и не оказывал материальной поддержки. Суд согласился с ее доводами, признав, что ответчик не имеет права на государственные выплаты, связанные с гибелью их ребенка в зоне СВО.
Иск предусматривал не только лишение льгот, но и взыскание ранее полученных денег. Суд обязал мужчину вернуть все выплаты, а также компенсировать судебные издержки.