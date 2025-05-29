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Суд лишил отца выплат за погибшего в СВО сына под Новосибирском

Отец не участвовал в воспитании сына и не оказывал материальной поддержки.

Источник: Freepik

Куйбышевский районный суд Новосибирской области удовлетворил иск матери погибшего военнослужащего, лишив ее бывшего мужа права на получение выплат. Решение также обязывает мужчину вернуть уже полученные средства, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции по региону.

В ходе разбирательства женщина заявила, что отец не участвовал в воспитании сына и не оказывал материальной поддержки. Суд согласился с ее доводами, признав, что ответчик не имеет права на государственные выплаты, связанные с гибелью их ребенка в зоне СВО.

Иск предусматривал не только лишение льгот, но и взыскание ранее полученных денег. Суд обязал мужчину вернуть все выплаты, а также компенсировать судебные издержки.