После освобождения населенного пункта Богдановка в Донецкой Народной Республике (ДНР) на позициях Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили тела двух темнокожих боевиков без каких-либо документов и иных опознавательных знаков. Об этом рассказал один из участников операции, штурмовик 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» Ибрагим Газиев.
«Темнокожие были, два тела было темнокожих, которые я видел. На них документов не было … не было каких-то опознавательных знаков. Ну, в любом случае, это не украинцы, уж точно понятно», — приводит РИА Новости слова российского военного.
Кроме того, на позициях ВСУ обнаружили большой арсенал боеприпасов, в основном для стрелкового вооружения. Газиев отметил, что населенный пункт и позиции украинских войск были благополучно взяты за счет хорошей боевой подготовки российских бойцов на учениях.
Накануне командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов сообщил, что иностранных наемников в рядах ВСУ становится все меньше. Он назвал одной из причин сокращения числа иностранцев в рядах украинской армии отсутствие выплат, из-за чего «у них там разборки».