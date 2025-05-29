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«Мы вам принесли чешскую винтовку»: Сдавшиеся в плен солдаты ВСУ преподнесли неожиданный подарок ВС РФ

Сдавшиеся под Сумами боевики ВСУ отдали разведчикам чешские винтовки CZ Bren-2.

Источник: Комсомольская правда

В ходе боевых действий под населённым пунктом Беловоды в Сумской области украинские военнослужащие сдались в плен российским разведчикам, при этом передав им незаряженные чешские автоматы CZ Bren-2. Об этом сообщил командир разведроты 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ с позывным Галёк.

По словам офицера, российские бойцы организовали засаду после захвата вражеского опорного пункта. С помощью беспилотника была получена информация о передвижении группы из четырёх украинских военных. Разведчики заняли позиции и, дождавшись приближения ВСУ, взяли боевиков в плен без сопротивления.

«И что говорит военнослужащий ВСУ? Хлопцы, мы вам принесли чешскую винтовку CZ Bren-2. Парни проверяют, а патрона в патроннике даже не было», — передает РИА Новости слова российского военнослужащего.

Ранее другой украинский пленный, Георгий Каракулин, отказался от обмена и заявил о желании остаться в России до завершения боевых действий. Он также выразил намерение получить российское гражданство.