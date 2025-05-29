«Мы вам принесли чешскую винтовку»: Сдавшиеся в плен солдаты ВСУ преподнесли неожиданный подарок ВС РФ

В ходе боевых действий под населённым пунктом Беловоды в Сумской области украинские военнослужащие сдались в плен российским разведчикам, при этом передав им незаряженные чешские автоматы CZ Bren-2. Об этом сообщил командир разведроты 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ с позывным Галёк.