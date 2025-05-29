Уроженец Осинского района погиб в зоне СВО

Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Борис Хошхоев, Андрей Ефимович родился 2 июня 1976 года в селе Ирхидей. В начальных классах учился в местной школе. Среднюю школу окончил в 1994 году в Республике Бурятия.