Уроженец Осинского района погиб в зоне СВО

Андрей Хамагаев из Осинского района Приангарья погиб в зоне проведения СВО. С военнослужащим простились накануне, 28 мая, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Борис Хошхоев, Андрей Ефимович родился 2 июня 1976 года в селе Ирхидей. В начальных классах учился в местной школе. Среднюю школу окончил в 1994 году в Республике Бурятия.
Отслужив в армии, работал завхозом в железнодорожной больнице Таксимо, а затем монтёром пути. В 2002 году он создал семью. Вместе с супругой воспитали двоих детей.
В августе 2024 года мужчина подписал контракт и отправился в зону проведения СВО. Служил в 69-м гвардейском мотострелковом полку. Военнослужащий пал, выполняя боевое задание.