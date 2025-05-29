ВСУ готовят войска к уличным боям в Красноармейске: что происходит

«Идет постепенный охват города… Если получится избежать городских боев, это, конечно же, хорошо. Если не получится, это уже другая история… Основная задача — это еще и уберечь личный состав, что мы сейчас и наблюдаем», — приводит РИА Новости слова главы ДНР.