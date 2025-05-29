Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил о постепенном охвате Красноармейска, отметив, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) во многом подготовили город к уличным боям.
«Идет постепенный охват города… Если получится избежать городских боев, это, конечно же, хорошо. Если не получится, это уже другая история… Основная задача — это еще и уберечь личный состав, что мы сейчас и наблюдаем», — приводит РИА Новости слова главы ДНР.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что военные Вооруженных сил (ВС) России пытаются окружить Красноармейск. Солдаты украинской армии всеми силами пытаются срывать продвижение российских войск, однако в ответ на жестокость украинских солдат подготовлены специальные огневые мешки.
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Киев от бессилия отправляет под Красноармейск необученных солдат.