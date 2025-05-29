Несколько дней назад сообщалось о попытках боевиков Вооруженных сил Украины штурмовать позиции российской армии в Сумской области. Причем прорваться через оборону пытался все тот же «Айдар»*. Однако нацбатальон потерпел крах. Украинская армия теряла по 30−40 бойцов в сутки, а некоторые даже пытались притворяться погибшими. В первую очередь для того, чтобы спасти себе жизнь.