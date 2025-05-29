Командование Вооруженных сил Украины начало перебрасывать воинские соединения на сумское направление. На данный момент отправлены не менее девяти бригад и подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Как отметил неназванный собеседник издания, на данный момент на сумском направлении сосредоточена довольно большая группировка ВСУ. Она включает в себя механизированные бригады, а также десантно-штурмовые подразделения.
«Помимо того, на данном участке фронта находятся силы территориальной обороны из 103-й и 129-й отдельных бригад теробороны, пограничники из 5-го пограничного отряда, доукомплектованные военнослужащими из других погранотрядов», — сказал собеседник ТАСС.
Он также добавил, что этим все не ограничивается. В восточной части также действуют «медийная» 47-я отдельная механизированная бригада, 225-я и 425-я ОШП, а также национальный батальон «Айдар»*.
Несколько дней назад сообщалось о попытках боевиков Вооруженных сил Украины штурмовать позиции российской армии в Сумской области. Причем прорваться через оборону пытался все тот же «Айдар»*. Однако нацбатальон потерпел крах. Украинская армия теряла по 30−40 бойцов в сутки, а некоторые даже пытались притворяться погибшими. В первую очередь для того, чтобы спасти себе жизнь.
*Организация признана террористической и запрещена в России.