Армия России освободила три населенных пункта
Подразделения «Западной» группировки взяли под контроль село Строевку в Харьковской области. В ДНР бойцы «Южной» группировки заняли село Гнатовку, военнослужащие группировки «Центр» — село Шевченко Первое.
«Север» атакует ВСУ в Сумской области
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по пяти бригадам, штурмовому полку, двум штурмовым центрам сил спецопераций ВСУ в районах десяти населенных пунктов Сумской области.
«Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.
Группировка «Запад» продвинулась вперед
Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково Харьковской области, Карповка, Редкодуб и Кировск ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 200 человек. Российские бойцы также ликвидировали две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.
Подразделения «Юга» улучшили позиции по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар шести бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.
Противник потерял порядка 240 боевиков, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие, две станции РЭБ, три склада боеприпасов и склад материальных средств.
Потери противника в зоне действия «Центра» превысили 390 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах 11 населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли более 390 бойцов, две боевые бронированные машины «Казак», семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Комар, Новополь, Запорожье ДНР, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.
Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. ВС РФ также уничтожили шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ.
«Днепр» продвигается в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Берислав, Никольское, Антоновка и Велетенское Херсонской области.
Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей, станции РЭБ и радиоэлектронной разведки, два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цеху производства ударных БПЛА, месту укрытия РСЗО HIMARS, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
- 123 БПЛА самолетного типа, в том числе 47 вне зоны проведения СВО.