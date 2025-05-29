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Главное из брифинга Минобороны 29 мая 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 29 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Александр Река/ТАСС

Армия России освободила три населенных пункта

Подразделения «Западной» группировки взяли под контроль село Строевку в Харьковской области. В ДНР бойцы «Южной» группировки заняли село Гнатовку, военнослужащие группировки «Центр» — село Шевченко Первое.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» атакует ВСУ в Сумской области

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар по пяти бригадам, штурмовому полку, двум штурмовым центрам сил спецопераций ВСУ в районах десяти населенных пунктов Сумской области.

«Потери ВСУ составили до 185 военнослужащих, четыре автомобиля, пять орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов», — сообщает Минобороны РФ.

Группировка «Запад» продвинулась вперед

Военнослужащие «Западной» группировки нанесли удар по четырем бригадам противника в районах населенных пунктов Купянск, Глущенково Харьковской области, Карповка, Редкодуб и Кировск ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 200 человек. Российские бойцы также ликвидировали две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.

Подразделения «Юга» улучшили позиции по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли удар шести бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР.

Противник потерял порядка 240 боевиков, три боевые бронированные машины, шесть пикапов и артиллерийское орудие, две станции РЭБ, три склада боеприпасов и склад материальных средств.

Потери противника в зоне действия «Центра» превысили 390 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение девяти украинским бригадам в районах 11 населенных пунктов ДНР.

ВСУ потеряли более 390 бойцов, две боевые бронированные машины «Казак», семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение пяти украинским бригадам в районах населенных пунктов Комар, Новополь, Запорожье ДНР, Темировка и Гуляйполе Запорожской области.

Потери ВСУ в живой силе превысили 160 человек. ВС РФ также уничтожили шесть боевых бронированных машин, 11 автомобилей, два артиллерийских орудия и четыре станции РЭБ.

«Днепр» продвигается в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Берислав, Никольское, Антоновка и Велетенское Херсонской области.

Противник потерял до 70 военнослужащих, девять автомобилей, станции РЭБ и радиоэлектронной разведки, два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по цеху производства ударных БПЛА, месту укрытия РСЗО HIMARS, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 123 БПЛА самолетного типа, в том числе 47 вне зоны проведения СВО.