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Пермский край проводит погибших в СВО двух лидеров воинского братства региона

При исполнении воинского долга погибли Олег Федотов и Сергей Шуткин.

Источник: Комсомольская правда

В Перми пройдет церемония прощания с двумя лидерами ветеранского движения Прикамья. При исполнении воинского долга погибли Федотов Олег Николаевич и Шуткин Сергей Владимирович.

Олег Федотов — один самых активных членов «Союза пограничников Прикамья». Прощание с ветераном-пограничником состоится 30 мая с 11:00 в большом прощальном на ул. Старцева, 61, корп. 1.

Сергей Шуткин — первый председатель общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО». Погиб под Курском во время своего второго контракта. Прощание состоится 31 мая с 11:00 в УДС «Молот».

«Попрощаемся со своими боевыми братьями, нашими земляками, отдадим им последние почести… Помним и гордимся», — говорится в некрологе сообщества ветеранов Пермского края «Сила в братстве — 59».