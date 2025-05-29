Пермский край проводит погибших в СВО двух лидеров воинского братства региона

В Перми пройдет церемония прощания с двумя лидерами ветеранского движения Прикамья. При исполнении воинского долга погибли Федотов Олег Николаевич и Шуткин Сергей Владимирович.
Олег Федотов — один самых активных членов «Союза пограничников Прикамья». Прощание с ветераном-пограничником состоится 30 мая с 11:00 в большом прощальном на ул. Старцева, 61, корп. 1.
Сергей Шуткин — первый председатель общественной организации «Ассоциация ветеранов СВО». Погиб под Курском во время своего второго контракта. Прощание состоится 31 мая с 11:00 в УДС «Молот».
«Попрощаемся со своими боевыми братьями, нашими земляками, отдадим им последние почести… Помним и гордимся», — говорится в некрологе сообщества ветеранов Пермского края «Сила в братстве — 59».