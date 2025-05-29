Марочко: ВС РФ почти обрушили линию обороны ВСУ у Красноармейска

«Освобождение Шевченко Первого, прежде всего, показывает частичное обрушение оборонительной линии украинских боевиков восточнее и северо-восточнее от населенного пункта Красноармейск. Дело в том, что там наши войска наступают на широком участке фронта протяженностью более 10 км. И вот Малиновка, Миролюбовка, Шевченко Первое — это все сплошной поток атакующих действий российской армии. И, естественно, уже видно, что оборонительная линия украинских боевиков попросту здесь трещит по швам», — сказал он.