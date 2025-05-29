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Марочко: ВС РФ почти обрушили линию обороны ВСУ у Красноармейска

ЛУГАНСК, 29 мая. /ТАСС/. Освобождение российскими военнослужащими населенного пункта Шевченко Первое свидетельствует о частичном обрушении обороны ВСУ восточнее и северо-восточнее Красноармейска ДНР (украинское название — Покровск). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Источник: Reuters

«Освобождение Шевченко Первого, прежде всего, показывает частичное обрушение оборонительной линии украинских боевиков восточнее и северо-восточнее от населенного пункта Красноармейск. Дело в том, что там наши войска наступают на широком участке фронта протяженностью более 10 км. И вот Малиновка, Миролюбовка, Шевченко Первое — это все сплошной поток атакующих действий российской армии. И, естественно, уже видно, что оборонительная линия украинских боевиков попросту здесь трещит по швам», — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Шевченко Первое.