В зоне проведения СВО погиб 38-летний житель Перми Константин Исхаков

В Большесосновском округе простились с погибшим участником специальной военной операции. Исхаков Константин Александрович погиб при исполнении воинского долга.
Константин Исхаков родился 21 августа 1986 года в Перми. После окончания школы поступил в профессиональное училище № 50 по специальности «Радиомеханик». Работал в ИП «Авангард» мастером по ремонту бытовой техники.
Прощание с погибшим участником СВО прошло на кладбище деревни Тараканово.
Администрация Большесосновского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Константина Александровича.