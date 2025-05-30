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В зоне проведения СВО погиб 38-летний житель Перми Константин Исхаков

До ухода в зону боевых действий пермяк работал мастером по ремонту бытовой техники.

Источник: Reuters

В Большесосновском округе простились с погибшим участником специальной военной операции. Исхаков Константин Александрович погиб при исполнении воинского долга.

Константин Исхаков родился 21 августа 1986 года в Перми. После окончания школы поступил в профессиональное училище № 50 по специальности «Радиомеханик». Работал в ИП «Авангард» мастером по ремонту бытовой техники.

Прощание с погибшим участником СВО прошло на кладбище деревни Тараканово.

Администрация Большесосновского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье, друзьям и близким Константина Александровича.