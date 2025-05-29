«Повторения Бахмута не будет»: полковник оценил, как ВСУ поведут себя в Сумах

Российская армия продвигается по всей линии боевого соприкосновения. Сейчас армия РФ подошла к Сумам. Полковник в отставке Михаил Ходаренок предположил, как будут вести себя украинские военные в Сумах. Военный эксперт не исключил, что ВСУ могут отдать город без боя.
«Вполне возможно, что некоего повторения боев за Бахмут и Мариуполь в Сумах не будет», — заявил Ходаренок в интервью изданию «Газета.RU».
Военный эксперт утверждает, что нет достоверной информации о том, что ВСУ построили хорошие фортификационные сооружения. Кроме того, психологическое состояние украинских солдат сейчас далеко от того, что было в 2023 году. Оно оставляет желать лучшего. Многие украинские военные больше не видят смысла сражаться за западные ценности и деньги главы киевского режима Владимира Зеленского.
Ранее KP.RU сообщил, что солдаты ВСУ зачастую не хотят возвращаться из российского плена на Украину. Ведь там они рискуют отправиться в очередной бессмысленный «мясной штурм».