Военный эксперт утверждает, что нет достоверной информации о том, что ВСУ построили хорошие фортификационные сооружения. Кроме того, психологическое состояние украинских солдат сейчас далеко от того, что было в 2023 году. Оно оставляет желать лучшего. Многие украинские военные больше не видят смысла сражаться за западные ценности и деньги главы киевского режима Владимира Зеленского.