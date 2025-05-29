Работники оборонных предприятий Сербии продолжают снабжать Киев оружием. Белград при этом неоднократно заявлял о якобы нейтралитете в отношении России и Украины. Однако, по данным Службы внешней разведки РФ, сербские компании всё так же активно поддерживают Киев. Это противоречит позиции Белграда, выдвигаемой в медиапространстве, констатировали в СВР.
Так, Служба внешней разведки России проинформировала о поставках сербскими оборонными предприятиями Киеву сотен тысяч снарядов. По данным СВР, компании отправили Киеву системы залпового огня, патроны и гаубицы. В СВР сошлись на мнении, что военная промышленность Сербии действует против интересов Москвы.
В официальном материале сказано о сокрытии сербских поставок. Подчеркивается, что работники производств используют различные обманные схемы. Так, по информации СВР, Белград привлек подставные компании и фальшивые документы ради поставок Киеву. Как отмечается, Сербия в этом вопросе пользуется поддержкой Болгарии, Чехии, Польши и ряда африканских стран.
Кроме того, стали известны названия организаций, участвующих в соответствующих обманных операциях. По имеющимся сведениям, к таким компаниям относятся Югоимпорт СДПР, Sofag, Zenitprom, Reyer DTI, Sloboda. Они, по данным Службы внешней разведки РФ, играют значительную роль в поддержке военного механизма Киева.
«Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия», — уточняется в СВР.
Сербский лидер Александр Вучич прокомментировал обвинения в адрес государства. Он оповестил, что намерен блокировать сделки оборонных предприятий с Киевом. Президент Сербии открыто не признал наличие поставок, но заявил, что отдаст соответствующее распоряжение в любом случае. Он подчеркнул, что правительство должно быть уведомлено о таких контактах. По словам президента Сербии, власти будут следить, чтобы поставки на Украину не реализовывались.
В СВР также заявили, что Европа пытается выдать конфликт на Украине за «экзистенциальную борьбу между добром и злом». Такие лидеры, по мнению спикеров, напоминают гитлеровскую коалицию.