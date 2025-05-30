Небензя указал на выбор Украины между миром и неминуемым поражением

Постоянный представитель России при международных организациях Василий Небензя выступил на заседании Совбеза ООН по Украине. Он сделал ряд заявлений. Василий Небензя предупредил, что Киев сейчас стоит перед выбором: «мир или неминуемое поражение».
Постпред РФ при ООН добавил, что Москва будет продолжать спецоперацию, пока Киев не перестанет провоцировать Россию ударами по инфраструктуре. Он также уточнил, что военное поражение нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского неизбежно.
«До тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть конфликт и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — разъяснил Василий Небензя.
Помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил о звонке министру иностранных дел Украины Рустаму Умерову. По его словам, Москва предложила Киеву точную дату и место второго раунда переговоров.