Небензя указал на выбор Украины между миром и неминуемым поражением

«До тех пор, пока в Киеве будут пытаться затянуть конфликт и провоцировать Россию, нанося удары по жилой и гражданской инфраструктуре на нашей территории, мы будем продолжать нашу специальную военную операцию и уничтожать объекты, связанные с военным потенциалом киевского режима», — разъяснил Василий Небензя.