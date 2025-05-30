Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не исключает, что Киев уже получил ракеты Taurus.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц договорились не обсуждать публично передачу оружия.
По мнению сенатора, этот шаг был сделан специально, чтобы скрыть факт передачи.
— Я предполагаю, ракеты уже частично поставлены и находятся на Украине. Либо их там переделывают, — отметил он в беседе с Life.ru.
Говоря о переделке, депутат предположил, что на ракетах меняют краску, место изготовления — это позволит ввести всех в заблуждение.
Джабаров подчеркнул, что если ракеты будут использованы против России, то ответ будет не только Украине, но и Германии.
— Потому что такие вещи оставлять безответно нельзя, — сказал сенатор.
Ранее, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что визит главы Украины Владимира Зеленского в Германию может обернуться «новыми бедами». Это может навредить процессу по мирному урегулированию и безопасности, пишет ОТР.
Если военные бундесвера Германии будут принимать участие в ударах ВСУ немецким оружием по России, то российской армии «ничего не остаётся, кроме как бить по Берлину», об этом сейчас говорят в «московских кабинетах», сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.