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Сенатор Джабаров не исключает, что Киев уже получил ракеты Taurus

Либо сейчас на территории Украины ведется модернизация этого оружия.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров не исключает, что Киев уже получил ракеты Taurus.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Фридрих Мерц договорились не обсуждать публично передачу оружия.

По мнению сенатора, этот шаг был сделан специально, чтобы скрыть факт передачи.

— Я предполагаю, ракеты уже частично поставлены и находятся на Украине. Либо их там переделывают, — отметил он в беседе с Life.ru.

Говоря о переделке, депутат предположил, что на ракетах меняют краску, место изготовления — это позволит ввести всех в заблуждение.

Джабаров подчеркнул, что если ракеты будут использованы против России, то ответ будет не только Украине, но и Германии.

— Потому что такие вещи оставлять безответно нельзя, — сказал сенатор.

Ранее, председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин отметил, что визит главы Украины Владимира Зеленского в Германию может обернуться «новыми бедами». Это может навредить процессу по мирному урегулированию и безопасности, пишет ОТР.

Если военные бундесвера Германии будут принимать участие в ударах ВСУ немецким оружием по России, то российской армии «ничего не остаётся, кроме как бить по Берлину», об этом сейчас говорят в «московских кабинетах», сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.