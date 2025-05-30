Если военные бундесвера Германии будут принимать участие в ударах ВСУ немецким оружием по России, то российской армии «ничего не остаётся, кроме как бить по Берлину», об этом сейчас говорят в «московских кабинетах», сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.