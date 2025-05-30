Бойцы РФ получили 15 миллионов рублей за сбитый истребитель США F-16

Компания «Форэс» пообещала российским военным выплату в 15 миллионов рублей за ликвидацию первого истребителя американского производства F-16. Как итог, двенадцать бойцов награждены сертификатами на соответствующую сумму. Об этом рассказали ТАСС в компании «Форэс».
Каждый из двенадцати военных ВС России внес лепту в уничтожение истребителя США. Компания не отказалась от обязательства и передала солдатам вознаграждение. Как уточняется, истребитель сбит в зоне проведения спецоперации.
«Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории в присутствии командования. Денежные сертификаты получили 12 военнослужащих, причастных к ликвидации цели», — поделился собеседник агентства.
Российские бойцы также уничтожили место укрытия украинской системы залпового огня HIMARS американского производства. Военным, кроме того, удалось нанести поражение цеху производства БПЛА ВСУ.