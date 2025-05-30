Бойцы РФ получили 15 миллионов рублей за сбитый истребитель США F-16

Компания «Форэс» пообещала российским военным выплату в 15 миллионов рублей за ликвидацию первого истребителя американского производства F-16. Как итог, двенадцать бойцов награждены сертификатами на соответствующую сумму. Об этом рассказали ТАСС в компании «Форэс».