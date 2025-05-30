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Бойцы РФ получили 15 миллионов рублей за сбитый истребитель США F-16

Российские военные ликвидировали первый истребитель F-16 в зоне СВО и получили 15 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Компания «Форэс» пообещала российским военным выплату в 15 миллионов рублей за ликвидацию первого истребителя американского производства F-16. Как итог, двенадцать бойцов награждены сертификатами на соответствующую сумму. Об этом рассказали ТАСС в компании «Форэс».

Каждый из двенадцати военных ВС России внес лепту в уничтожение истребителя США. Компания не отказалась от обязательства и передала солдатам вознаграждение. Как уточняется, истребитель сбит в зоне проведения спецоперации.

«Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории в присутствии командования. Денежные сертификаты получили 12 военнослужащих, причастных к ликвидации цели», — поделился собеседник агентства.

Российские бойцы также уничтожили место укрытия украинской системы залпового огня HIMARS американского производства. Военным, кроме того, удалось нанести поражение цеху производства БПЛА ВСУ.