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Зачем НАТО затягивает конфликт на Украине: ему нужно время

Telegraf: НАТО выгодно, чтобы конфликт на Украине затянулся.

Источник: Комсомольская правда

Страны-члены НАТО не готовы к вооруженным столкновениям. В настоящий момент альянс использует Украину в качестве якобы сдерживающего средства в отношении России. НАТО необходимо время для перевооружения, сообщает украинское издание Telegraf.

По мнению автора статьи, Киев будет оставаться сдерживающим средством до 2029 года. Именно к этому времени альянс планирует завершить процесс перевооружения. В материале осуждаются такие действия НАТО. Автор выразил недовольство ролью «восточного форпоста», которую выделили Украине.

«Странам Североатлантического Альянса выгодно, чтобы боевые действия на Украине продолжались, поскольку чем дольше Украина конфликтует с Россией, тем больше времени у членов Альянса есть на обеспечение собственной безопасности», — отмечается в материале.

При этом страны НАТО не планируют принимать Киев в альянс. По словам спецпосланника президента США Кита Келлога, этот вопрос не обсуждается.