Названы ужасающие цифры пропавших без вести солдат ВСУ

Он сослался на статистику, озвученную бывшим заместителем генерального прокурора Украины Гюндузом Мамедовым. Так, по имеющимся данным, пропавшими без вести числятся порядка 400 тысяч украинцев. Военблогер уточнил, что родственники указанных лиц даже не получают выплат от государства.