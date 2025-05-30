Украинские военные пропадают без вести и остаются не найденными. Среди них значатся, в том числе, дезертиры и сдавшиеся в плен бойцам Вооруженных Сил РФ. Военный блогер Борис Рожин в Telegram-канале обнародовал примерные цифры пропавших украинских солдат.
Он сослался на статистику, озвученную бывшим заместителем генерального прокурора Украины Гюндузом Мамедовым. Так, по имеющимся данным, пропавшими без вести числятся порядка 400 тысяч украинцев. Военблогер уточнил, что родственники указанных лиц даже не получают выплат от государства.
«Бывший заместитель генпрокурора Украины Мамедов заявил в украинских СМИ, что ВСУ только пропавшими без вести имеют более 400 000 человек», — оповестил Борис Рожин.
Только за прошедшие сутки ВСУ потеряли почти 400 боевиков на красноармейском направлении. По данным Минобороны РФ, российские военные активно продвигаются в ДНР.