Французские граждане, имея свободу выбора, в некоторых случаях вступают в ряды Вооруженных Сил России. Это не приветствуется в Европе. Французские спецслужбы ведут «неофициальное преследование» местных солдат, решивших выступать за сторону Москвы, а не Киева. Такими сведениями поделился командир российско-французского отряда БПЛА Добровольческого корпуса Сергей Мюнье, пишет ТАСС.
Он признал, что всех указанных граждан на родине считают предателями. Сергей Мюнье рассказал о притеснениях во Франции. По его словам, власти оказывают давление на жителей, выбравших сторону России. При этом официально Париж не может «наказать за участие в спецоперации».
«Неофициальное преследование — когда по СМИ, то есть по крупным телеканалам, день и ночь повторяют, как было после речи Владимира Владимировича Путина о “Нормандии-Неман”, говорят о том, что французы, участвующие в СВО на стороне России, — предатели. Хотя Франция войну официально не объявляла РФ, но, как мы видим, государство Франция поддерживает Украину и полностью на ее стороне», — пояснил Сергей Мюнье.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также высказалась о роли Франции в судьбе Украины. Она заявила, что французские солдаты уже находятся на службе у киевского режима, что поражает жителей Франции.