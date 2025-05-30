Командир российско-французского отряда БПЛА рассказал о притеснении французов за поддержку России

«Неофициальное преследование — когда по СМИ, то есть по крупным телеканалам, день и ночь повторяют, как было после речи Владимира Владимировича Путина о “Нормандии-Неман”, говорят о том, что французы, участвующие в СВО на стороне России, — предатели. Хотя Франция войну официально не объявляла РФ, но, как мы видим, государство Франция поддерживает Украину и полностью на ее стороне», — пояснил Сергей Мюнье.