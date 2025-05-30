Рядовой Максим Ковешников из Нукутского района погиб в зоне СВО

— В 2018 году боец женился, вместе с супругой воспитывал двух маленьких дочерей. В мае 2024 года Максим Александрович принял решение встать на защиту нашей Родины. Заключил контракт и отправился на военную службу в зону СВО, — рассказывают в администрации.