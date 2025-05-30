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Рядовой Максим Ковешников из Нукутского района погиб в зоне СВО

Прощание с бойцом состоится 30 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В зоне проведения специальной военной операции героически погиб Максим Ковешников из Нукутского района. Как сообщили КП-Иркутск в районной администрации, мужчина пал при выполнении боевого задания 9 июля 2024 года в возрасте 28 лет.

Максим Ковешников родился в деревне Ворот-Онгой, после окончания Нукутской школы отправился в армию. Служил водителем в Амурской области в 38-й гвардейской мотострелковой бригаде. Вернувшись домой, работал в строительной бригаде, а немного погодя на пилораме.

— В 2018 году боец женился, вместе с супругой воспитывал двух маленьких дочерей. В мае 2024 года Максим Александрович принял решение встать на защиту нашей Родины. Заключил контракт и отправился на военную службу в зону СВО, — рассказывают в администрации.

Церемония прощания с героем состоится 30 мая 2025 года в поселке Заречном.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Тулунском районе простятся с погибшим бойцом СВО Денисом Беккером.