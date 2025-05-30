Вертолеты ВС РФ уничтожили технику ВСУ в зоне ответственности группы «Юг»

Ударная авиационная группа Воздушно-космических сил России нанесла ракетные удары по бронированной технике Вооружённых сил Украины в зоне оперативной ответственности войсковой группировки «Юг».
В операции были задействованы вертолёты Ка-52М «Аллигатор», Ми-28НМ «Ночной охотник» и многоцелевой Ми-8.
После выполнения боевой задачи экипажи задействовали системы бортовой обороны, выполнили противоракетные манёвры и благополучно вернулись на исходный аэродром.
Ранее Минобороны сообщило, что танковые подразделения 20-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в группировку войск «Запад», нанесли удар по подземному командному пункту украинских сил в Луганской Народной Республике.