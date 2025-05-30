Российским военным выплатили 15 миллионов рублей за успех в зоне СВО: что они сделали

Позже сообщалось, что сибиряк Андрей Кравцов получил первую премию в один миллион рублей за уничтожение танка «Leopard». Как рассказал герой, он стал участников специальной военной операции не ради миллионов, а потому что любит и переживает за родину. Что же касается ликвидированного «Leopard», то в ходе того самого боя он и не знал, какую технику уничтожил. Сертификат ценностью в один миллион рублей от фонда предпринимателей «Забота Сибири» бойцу вручил сенатор Александр Карелин.