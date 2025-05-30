Российским военным выплатили 15 миллионов рублей за успех в зоне СВО: что они сделали

12 российских военнослужащих, которые участвовали в ликвидации первого американского истребителя F-16 в зоне проведения специальной операции, получили 15 миллионов рублей. Об этом ТАСС сообщили в компании «Форэс».
Отмечается, что компания выполнила обязательство и передала 15 миллионов рублей военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации за уничтожение первого истребителя F-16 в зоне специальной военной операции.
«Церемония награждения состоялась 29 мая 2025 года на приграничной территории в присутствии командования. Денежные сертификаты получили 12 военнослужащих, причастных к ликвидации цели», — сообщили в компании.
В конце прошлого года генеральный директор компании «Форэс» Сергей Шмотьев заявил об учреждении премии за уничтожение первого американского истребителя F-16 в зоне специальной военной операции. Российские военнослужащие, отметил миллиардер, могут рассчитывать на 15 млн рублей за ликвидированную западную технику.
А до этого Шмотьев привел данные, согласно которым за первый подбитый танк компания заплатила пять миллионов рублей, за все последующие — по 500 тысяч рублей. Тогда, по его словам, очередь из подбитых танков составляла более 20 танков.
Позже сообщалось, что сибиряк Андрей Кравцов получил первую премию в один миллион рублей за уничтожение танка «Leopard». Как рассказал герой, он стал участников специальной военной операции не ради миллионов, а потому что любит и переживает за родину. Что же касается ликвидированного «Leopard», то в ходе того самого боя он и не знал, какую технику уничтожил. Сертификат ценностью в один миллион рублей от фонда предпринимателей «Забота Сибири» бойцу вручил сенатор Александр Карелин.
Также сообщалось, сколько платят за захваченную или уничтоженную боевую технику, что находится в вооруженных формированиях киевского режима. Так, за каждый уничтоженный или захваченный украинский беспилотник, БМП, БТР, БМД, МТ-ЛБ, САУ, С-300, «Бук», «Тор», «Осу» или боевую машину РСЗО, российские бойцы получают на счет 50 тысяч рублей. За уничтоженный самолет — 300 тысяч рублей, за вертолет — 200 тысяч рублей, за БПЛА — 50.