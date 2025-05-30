В ООН предложили выбрать Киеву способ завершения конфликта: От него зависит будущее Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Дипломат подчеркнула, что было условлено, что каждая из сторон переговорного процесса подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня. После этого представители обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде, добавила она.