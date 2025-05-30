В ООН предложили выбрать Киеву способ завершения конфликта: От него зависит будущее Украины

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Украина стоит перед выбором — заключить мир через переговоры или потерпеть неизбежное поражение на поле боя. Соответствующее заявление он сделал во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
Дипломат также напомнил, что Москва еще с 2022 года готова к серьезным переговорам, однако в тот момент именно киевская сторона прервала процесс. Россия по-прежнему остается открыта для диалога, но дальнейшее затягивание конфликта, по словам Небензи, приведет лишь к ухудшению позиций Киева.
Постпред подчеркнул, что сейчас Киеву необходимо определиться: либо мирное урегулирование за столом переговоров, либо военный разгром с гораздо более жесткими условиями завершения конфликта.
«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта», — заключил он.
Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что представители от России и Украины договорились о проведении второго раунда прямых переговоров. Встреча вновь состоится в Стамбуле 2 июня. По его словам, Москва уже заканчивает доработку меморандума по прекращению огня. Документ будет представлен киевской стороне при встрече.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что российская делегация исходит из договоренности, достигнутой 16 мая в ходе прямых переговоров России и Украины в Стамбуле. Дипломат подчеркнула, что было условлено, что каждая из сторон переговорного процесса подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня. После этого представители обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде, добавила она.
В свою очередь депутат Верховной рады Александр Дубинский предупредил о катастрофических последствиях для Украины в случае ее отказа от мира. По его словам, при несогласии Владимира Зеленского завершить конфликт страна попросту перестанет существовать. Причем об этом главе киевского режима уже косвенно заявил президент США Дональд Трамп.