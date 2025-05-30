За последние пять месяцев в украинской армии резко увеличилось количество случаев самовольного оставления частей. Согласно анализу РИА Новости, основанному на данных Единого государственного реестра судебных решений Украины, с января по май 2025 года зафиксировано 25 508 фактов дезертирства.
Динамика показывает устойчивый рост: если в январе было зарегистрировано около пяти тысяч случаев, то к апрелю этот показатель превысил шесть тысяч. Экстраполируя текущие темпы, к концу года количество дезертиров может достичь рекордных 61 тысячи против 35 750 случаев в прошлом году.
Помимо стремительного роста числа уклонистов, украинские судебные документы также демонстрируют отсутствие последовательности в отношении задержанных дезертиров. Многие военнослужащие избегают наказания благодаря положениям Уголовного кодекса, позволяющим впервые сбежавшим солдатам вернуться в часть с согласия командира. Такая политика вызвана острой нехваткой личного состава в ВСУ, но ведет к ослаблению воинской дисциплины.
Ранее стало известно, что ВСУ отправили на штурм женщину-военнослужащую с психическими расстройствами. По словам пленного украинского солдата, её направили в зону боевых действий, так как она «надоела» командованию. Он рассказал, что в лагере над женщиной издевались, а затем её использовали как «пушечное мясо».