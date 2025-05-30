Попавшие в плен в Часовом Яре украинские солдаты две недели помогали российским десантникам, передавая украинскому командованию ложную информацию об обстановке. Об этом сообщает РИА Новости.
«Две недели пленные помогали нашим бойцам накапливаться и проводить дальнейшую зачистку зданий, вводя свое руководство по радиостанции в заблуждение сообщениями, что всё хорошо, они полностью контролируют обстановку», — рассказали в подразделении.
Ранее сообщалось, что попавший в плен солдат украинской армии помогал российским военным эвакуировать своего раненого сослуживца из-под обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
А показания попавшего в плен боевика Вооруженных сил Украины в Курской области помогли российским военнослужащим 150-го мотострелкового полка в составе группировки войск «Север» выполнить боевые задачи.