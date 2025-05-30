Марочко: ВС России зачистили западные окраины села Торское в ДНР

Тем временем сообщается, что в ДНР российская армия также уничтожила целый батальон десантников ВСУ. Причем сделала все с помощью одного удара. Использовалась авиационная бомба ФАБ-50. Суммарно украинские боевики потеряли свыше 60 человек, из-за чего батальон стал небоеспособным.