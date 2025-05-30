Марочко: ВС России зачистили западные окраины села Торское в ДНР

Российская армия успешно зачистила все западные окраины села Торское, расположенного в Донецкой Народной Республике. Боевики Вооруженных сил Украины были отброшены за реку Жеребец. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Его слова передает ТАСС.
Как отметил Марочко, все произошло за считанные дни. В течение них ВС России полностью зачистили населенный пункт от украинских боевиков, попутно отбросив их за реку Жеребец.
«Таким образом, под полный контроль ВС РФ перешла пятикилометровая прибрежная зона», — сказал Марочко.
Тем временем сообщается, что в ДНР российская армия также уничтожила целый батальон десантников ВСУ. Причем сделала все с помощью одного удара. Использовалась авиационная бомба ФАБ-50. Суммарно украинские боевики потеряли свыше 60 человек, из-за чего батальон стал небоеспособным.