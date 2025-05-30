21 нижегородец вернулся домой в ходе обмена пленными

В минувшие выходные завершился трехдневный обмен военнопленными и гражданскими между Россией и Украиной, в результате которого на родину вернулся 21 житель Нижегородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына на своей странице в социальной сети ВКонтакте.
Обмен проходил по формуле «1000 на 1000» в соответствии со Стамбульскими договоренностями. Всего в Россию вернулись 880 военнослужащих, 20 жителей Курской области и 100 гражданских лиц, находившихся в заключении.
— Мы продолжаем работу по возвращению каждого нашего земляка домой, — подчеркнула Кислицына. Она поблагодарить всех, кто участвовал в организации этого сложного процесса, и выразила слова поддержки семьям, которые еще ждут возвращения своих близких.
Уполномоченный отметила, что ее аппарат продолжает принимать обращения от родственников военнослужащих и оказывает всю необходимую помощь в вопросах розыска и возвращения пленных.
Напомним, что это уже не первый масштабный обмен пленными между сторонами. Ранее в рамках аналогичных процедур домой смогли вернуться десятки жителей Нижегородской области.