21 нижегородец вернулся домой в ходе обмена пленными

В минувшие выходные завершился трехдневный обмен военнопленными и гражданскими между Россией и Украиной, в результате которого на родину вернулся 21 житель Нижегородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Оксана Кислицына на своей странице в социальной сети ВКонтакте.