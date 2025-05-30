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ВС России ударили по авиабазе ВСУ в Одесской области

ДОНЕЦК, 30 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по авиабазе ВСУ в Одесской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Одещина (общие) — три (удара. — Прим. ред.) (19:51, 23:05, 0:00). Один из ударов по авиабазе, очень качественно, громко и с детонацией», — заявил он.

Лебедев также рассказал, что ударом в подконтрольной Киеву части ДНР российские военные сорвали ротацию ВСУ в направлении Красноармейска и Димитрова.

Он также отметил, что, по предварительным данным, ударом в контролируемой Украиной части Запорожской области сорвали ротацию противника на Гуляйпольском направлении.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.