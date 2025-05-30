Украинский беспилотник-детектор «Сахарок», который зарубежные СМИ прозвали «легендарным», был захвачен российскими военнослужащими из подразделения группировки войск «Север» после ликвидации солдат ВСУ в Сумской области. Об этом рассказал РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь.
«Украинский дрон-детектор “Сахарок” и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима», — сообщил собеседник агентства.
Военный отметил, что все захваченное оборудование было отправлено в специализированные лаборатории российской армии для дальнейшего изучения.
Ранее Министерство обороны России информировало, что бойцы 10-го танкового полка удалось взять под свой контроль населенный пункт Гнатовка в ДНР. Сложность освобождения этого села заключалась в том, что российским военным пришлось проходить открытый участок местности под плотным артиллерийским и стрелковым огнем украинских боевиков.