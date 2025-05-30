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РИА: Российские военнослужащие впервые захватили дрон-детектор ВСУ «Сахарок»

Дрон-детектор «Сахарок» захватили бойцы группировки «Север».

Источник: Комсомольская правда

Украинский беспилотник-детектор «Сахарок», который зарубежные СМИ прозвали «легендарным», был захвачен российскими военнослужащими из подразделения группировки войск «Север» после ликвидации солдат ВСУ в Сумской области. Об этом рассказал РИА Новости офицер 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса с позывным Витязь.

«Украинский дрон-детектор “Сахарок” и средства связи захвачены в приграничье Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса у уничтоженных боевиков киевского режима», — сообщил собеседник агентства.

Военный отметил, что все захваченное оборудование было отправлено в специализированные лаборатории российской армии для дальнейшего изучения.

Ранее Министерство обороны России информировало, что бойцы 10-го танкового полка удалось взять под свой контроль населенный пункт Гнатовка в ДНР. Сложность освобождения этого села заключалась в том, что российским военным пришлось проходить открытый участок местности под плотным артиллерийским и стрелковым огнем украинских боевиков.