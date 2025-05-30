РИА: Российские военнослужащие впервые захватили дрон-детектор ВСУ «Сахарок»

Ранее Министерство обороны России информировало, что бойцы 10-го танкового полка удалось взять под свой контроль населенный пункт Гнатовка в ДНР. Сложность освобождения этого села заключалась в том, что российским военным пришлось проходить открытый участок местности под плотным артиллерийским и стрелковым огнем украинских боевиков.