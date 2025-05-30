В Башкирии ветеранов СВО будут активнее вовлекать в спорт.

В Башкирии ветеранов специальной военной операции будут активнее вовлекать в спорт. Об этом на встрече с председателем регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО, участником федеральной программы «Время героев» Оскаром Ситдиковым сообщил Глава республики Радий Хабиров.
Встреча состоялась 30 мая в Доме республики. Напомним, что уроженец Белорецкого района Оскар Ситдиков выполнял задачи специальной военной операции с 24 февраля 2022 года по 25 мая 2024 года. Удостоен орденов Мужества и генерала Шаймуратова, медали «За отвагу». В июле 2024 года военнослужащий стал участником президентской кадровой программы «Время героев». Он проходит стажировку в администрации Главы Башкортостана под наставничеством руководителя региона.
Оскар Ситдиков поблагодарил Радия Хабирова за решение создать в Башкортостане региональное отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции и отметил, что организация позволяет вовлекать вернувшихся в регион участников СВО в общественную жизнь республики, содействовать воспитанию подрастающего поколения.
— Главная наша цель — защита прав и интересов ветеранов спецоперации, — сказал Оскар Ситдиков. — За три месяца работы члены организации, которых уже свыше 300 человек, сделали много полезных дел на благо республики. Мы участвуем в патриотическом воспитании молодёжи, проводим гуманитарные миссии, вместе с волонтёрами организуем культурные программы, работаем сообща с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества» в рамках поддержки семей бойцов. По результатам работы мы вошли в число лидеров среди регионов страны.
Глава Башкортостана подчеркнул, что ветеранов СВО необходимо привлекать к развитию адаптивного спорта.
— На недавнем заседании Совета по физической культуре и спорту Президент страны Владимир Путин поручил активнее привлекать ветеранов СВО к занятиям физической культурой, помочь бойцам с ограничениями по здоровью открыть больше возможностей для активной жизни, участия в турнирах и соревнованиях, — сказал Радий Хабиров. — Предлагаю вам тоже включиться в эту работу. Обсудим все детали на ближайшем заседании Совета ассоциации.
В завершение встречи Оскар Ситдиков поблагодарил Главу республики за наставничество и предоставленную возможность работать в управленческой команде Башкортостана, принимать активное участие в развитии родного региона.