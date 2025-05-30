В Башкирии ветеранов СВО будут активнее вовлекать в спорт.

— Главная наша цель — защита прав и интересов ветеранов спецоперации, — сказал Оскар Ситдиков. — За три месяца работы члены организации, которых уже свыше 300 человек, сделали много полезных дел на благо республики. Мы участвуем в патриотическом воспитании молодёжи, проводим гуманитарные миссии, вместе с волонтёрами организуем культурные программы, работаем сообща с социальными координаторами фонда «Защитники Отечества» в рамках поддержки семей бойцов. По результатам работы мы вошли в число лидеров среди регионов страны.