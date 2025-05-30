Самарские силовики раскрыли мошенничество с командировками на СВО

По информации силовиков, в январе 2025 года подозреваемый предложил «военнослужащему из Самары оформить медицинские документы о его госпитализации для получения статуса “временно не годен к военной службе” (категория “Г”) и в последующем “не годен к военной службе” (категория “Д”)». В перспективе это позволило бы бойцу избежать военной службы и командировок в зону СВО.