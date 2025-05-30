СМИ: скорость обучения ВС РФ в зоне СВО вызвала тревогу на Западе

Автор сообщил, что на этой неделе участвовал в мероприятии, собравшем высокопоставленных военных из примерно 20 государств. Они прибыли в Великобританию для обсуждения вопроса о возвращении к армейским корпусам как основной организационной структуре для ведения боевых действий, пишет «Газета.ру». Такие изменения планируются в связи с якобы предполагаемой военной угрозой со стороны России.