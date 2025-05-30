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СМИ: скорость обучения ВС РФ в зоне СВО вызвала тревогу на Западе

Западные военные дали высокую оценку российским войскам за их высокую скорость адаптации к ведению боевых действий в зоне СВО. Об этом пишет колумнист Bloomberg Марк Чемпион.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Автор сообщил, что на этой неделе участвовал в мероприятии, собравшем высокопоставленных военных из примерно 20 государств. Они прибыли в Великобританию для обсуждения вопроса о возвращении к армейским корпусам как основной организационной структуре для ведения боевых действий, пишет «Газета.ру». Такие изменения планируются в связи с якобы предполагаемой военной угрозой со стороны России.

По мнению Чемпиона, российская армия может превосходить силы НАТО в области радиоэлектронной борьбы и использовании беспилотников. Кроме того, он отметил значительный рост производства вооружений и боеприпасов в России, а также высокий уровень российской военной авиации. Колумнист отметил, что крылатые и баллистические ракеты России сложно перехватывать даже с помощью американских ЗРК Patriot.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на европейские источники сообщала, что США не поддержали план Евросоюза по размещению европейских военных на Украине. В связи с чем эту инициативу назвали «мертвой», так как реализация плана становится невозможной без участия США.