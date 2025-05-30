Семье погибшего бойца СВО выплатили полтора миллиона рублей

В Невьянскую городскую прокуратуру обратилась семья погибшего бойца СВО с Урала. Как выяснилось, ранее Управление социальной политики № 13 Невьянска отказало в выплате единовременного пособия в размере 1,5 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Свердловской области.
Отказ чиновники объяснили отсутствием документа о связи смерти с ранениями, полученными во время боевых действий. Прокуратура обратилась с иском в Невьянский городской суд, где доказала, что смерть бойца напрямую связана с ранениями в зоне СВО.
— На основании представленных материалов Невьянский городской суд удовлетворил исковые требования прокурора, — уточнили в ведомстве.
Решение суда выполнено, семье погибшего перечислили компенсацию в размере 1,5 миллионов рублей.