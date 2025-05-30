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Главное из брифинга Минобороны 24 — 30 мая 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 24 по 30 мая на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и предприятиям ВПК Украины

За прошедшую неделю в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными БПЛА по территории Украины.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК;
  • военные аэродромы;
  • центры радиотехнической разведки и спутниковой связи;
  • позиции американского зенитного ракетного комплекса «Patriot»;
  • центр сил специальных операций и авиации СБУ;
  • стоянки боевых и безэкипажных катеров;
  • укрытия РСЗО HIMARS;
  • склады вооружения и боеприпасов;
  • места производства и хранения ударных БПЛА;
  • пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила 13 населенных пунктов

В Сумской области бойцы группировки «Север» в течение недели взяли под контроль населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка.

В Харьковской области военнослужащие «Западной группировки» заняли населенные пункты Строевка и Кондрашовка.

В ДНР подразделения «Юга» вытеснили противника из населенных пунктов Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Гнатовка, бойцы «Центра» освободили населенный пункт Шевченко Первое, военнослужащие «Востока» — населенные пункты Отрадное и Зеленое Поле.

«Север» продвинулся вперед

Ударами авиации, БПЛА, огнем артиллерии военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение десяти бригадам, двум штурмовым центрам сил спецопераций, штурмовому полку и пограничному отряду ВСУ.

За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 1490 боевиков, четыре танка, 22 боевые бронированные машины, 46 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.

Группировка «Запад» заняла новые позиции

В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам и пограничному отряду погранслужбы противника.

ВСУ потеряли более 1 495 бойцов, два танка, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113, 83 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 19 складов боеприпасов.

Подразделения «Юга» атакуют врага в ДНР

Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 11 бригадам противника.

В зоне действия группировки ВСУ лишились более 1615 военнослужащих, танка, 27 боевых бронированных машин, шести орудий полевой артиллерии, 48 автомобилей, 11 станций РЭБ, а также 21 склада боеприпасов и материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 3 060 боевиков

Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение 15 украинским бригадам.

ВСУ потеряли более 3 060 боевиков, танк, 39 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.

Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ

Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение десяти украинским бригадам.

«Противник потерял более 1 265 военнослужащих, танк и 22 боевые бронированные машины. Уничтожены 66 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.

Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ

Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по десяти бригадам противника.

ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций РЭБ, а также 23 склада боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю

В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:

  • самолет МиГ-29 воздушных сил Украины;
  • 30 управляемых авиационных бомб JDAM;
  • 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • 1 439 БПЛА самолетного типа, в том числе 907 вне зоны проведения СВО.