Главное из брифинга Минобороны 24 — 30 мая 2025 года: сводка за неделю

За прошедшую неделю в ответ на массированные атаки киевского режима с применением ударных БПЛА самолетного типа и реактивных снарядов по гражданским объектам на территории России, ВС РФ нанесли пять групповых и два массированных удара высокоточным оружием и ударными БПЛА по территории Украины.