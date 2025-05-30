ВС РФ нанесли групповые удары по аэродромам и предприятиям ВПК Украины
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК;
- военные аэродромы;
- центры радиотехнической разведки и спутниковой связи;
- позиции американского зенитного ракетного комплекса «Patriot»;
- центр сил специальных операций и авиации СБУ;
- стоянки боевых и безэкипажных катеров;
- укрытия РСЗО HIMARS;
- склады вооружения и боеприпасов;
- места производства и хранения ударных БПЛА;
- пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Армия России освободила 13 населенных пунктов
В Сумской области бойцы группировки «Север» в течение недели взяли под контроль населенные пункты Локня, Владимировка, Беловоды и Константиновка.
В Харьковской области военнослужащие «Западной группировки» заняли населенные пункты Строевка и Кондрашовка.
В ДНР подразделения «Юга» вытеснили противника из населенных пунктов Ступочки, Романовка, Старая Николаевка и Гнатовка, бойцы «Центра» освободили населенный пункт Шевченко Первое, военнослужащие «Востока» — населенные пункты Отрадное и Зеленое Поле.
«Север» продвинулся вперед
Ударами авиации, БПЛА, огнем артиллерии военнослужащие «Северной» группировки нанесли поражение десяти бригадам, двум штурмовым центрам сил спецопераций, штурмовому полку и пограничному отряду ВСУ.
За неделю в зоне ответственности группировки потери противника составили: свыше 1490 боевиков, четыре танка, 22 боевые бронированные машины, 46 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной борьбы и девять складов боеприпасов.
Группировка «Запад» заняла новые позиции
В течение недели военнослужащие «Западной» группировки нанесли поражение десяти бригадам и пограничному отряду погранслужбы противника.
ВСУ потеряли более 1 495 бойцов, два танка, 13 боевых бронированных машин, включая три бронетранспортера М113, 83 автомобиля, 11 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 19 складов боеприпасов.
Подразделения «Юга» атакуют врага в ДНР
Подразделения «Южной» группировки нанесли удары 11 бригадам противника.
В зоне действия группировки ВСУ лишились более 1615 военнослужащих, танка, 27 боевых бронированных машин, шести орудий полевой артиллерии, 48 автомобилей, 11 станций РЭБ, а также 21 склада боеприпасов и материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 3 060 боевиков
Подразделения группировки «Центр» нанесли поражение 15 украинским бригадам.
ВСУ потеряли более 3 060 боевиков, танк, 39 боевых бронированных машин, 57 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии.
Группировка «Восток» продавила оборону ВСУ
Подразделения «Восточной» группировки войск нанесли поражение десяти украинским бригадам.
«Противник потерял более 1 265 военнослужащих, танк и 22 боевые бронированные машины. Уничтожены 66 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и 12 станций радиоэлектронной борьбы», — сообщает Минобороны РФ.
Бойцы «Днепра» нанесли поражение формированиям ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» в течение недели нанесли удар по десяти бригадам противника.
ВСУ потеряли более 495 военнослужащих, боевую бронированную машину, 54 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, 18 станций РЭБ, а также 23 склада боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы средств ПВО и авиации за неделю
В течение недели средства противовоздушной обороны сбили:
- самолет МиГ-29 воздушных сил Украины;
- 30 управляемых авиационных бомб JDAM;
- 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- 1 439 БПЛА самолетного типа, в том числе 907 вне зоны проведения СВО.