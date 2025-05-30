CNN: ВСУ возводят «стены из дронов», готовясь к летнему наступлению ВС РФ

Согласно статье, разработка и развертывание беспилотных летательных аппаратов над линией фронта и за ее пределами, а также в ходе воздушной кампании по-прежнему будут иметь решающее значение. Недавнее продвижение российских войск в Донецкой области стало возможным благодаря тактике изоляции поля боя — отрезанию украинских подразделений от снабжения с помощью ударов БПЛА по транспортным средствам снабжения на расстоянии до 30 километров от линии фронта.
И теперь, по данным CNN, украинцы разрабатывают концепцию, которую называют «дроновой стеной».
Однако эффективность «дроновой стены» требует интеграции со средствами радиоэлектронной борьбы и, предположительно, анализа и принятия решений с помощью искусственного интеллекта. К тому же это улица с двусторонним движением, отмечает CNN. Украинские беспилотники управляются небольшими радарами, и русские сейчас систематически работают над обнаружением и уничтожением этих радиолокационных станций.
Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия планирует увеличить производство ударных беспилотников «Шахед» («Герань») до 300−350 единиц в день. На вопрос, может ли наступить время, когда Россия будет выпускать 1000 беспилотников в день, он ответил: «Я не могу сказать, что этого не произойдет».
Россия также разработала беспилотники, которые могут уклоняться от украинских помех и летать выше и быстрее, чем предыдущие модели. На прошлой неделе украинский аналитик Александр Коваленко рассказал, что один «Шахед» был замечен на рекордной высоте 4900 метров.
Валерий Залужный, бывший главнокомандующий вооруженными силами, а ныне посол Украины в Великобритании, выступая на форуме в Киеве, заявил, что Украина должна вести «высокотехнологичную войну на выживание», в которой беспилотники играют решающую роль. При этом он признал, что его страна не смогла использовать технологические инновации:
Там, где еще вчера мы были впереди врага, враг уже опередил нас.
CNN приводит пример лидерства России в сфере БПЛА: оптоволоконные беспилотники малой дальности, неуязвимые для систем РЭБ. Как отмечает издание, Украине серьезно отстает в применении таких дронов.
Зеленский отрицает, что Украина проигрывает войну беспилотников, и просит у Запада 30 млрд долларов для запуска производства дронов на полную мощность. Но это долгосрочная цель. В ближайшее время, по мнению издания, Украину ждут несколько трудных месяцев, когда многое будет зависеть от эффективности украинских беспилотников и артиллерийских операций, способности командования сохранять свои войска и бесперебойности поставок от международных партнеров.