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CNN: ВСУ возводят «стены из дронов», готовясь к летнему наступлению ВС РФ

В ходе боевых действий на Украине стороны конфликта стали чаще применять беспилотники, размещая их в несколько эшелонов на поле боя. Это помогает нанести противнику тяжелые потери при минимальных потерях в своих рядах. Такая стратегия будет особенно важна в ближайшие месяцы, считает CNN.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, разработка и развертывание беспилотных летательных аппаратов над линией фронта и за ее пределами, а также в ходе воздушной кампании по-прежнему будут иметь решающее значение. Недавнее продвижение российских войск в Донецкой области стало возможным благодаря тактике изоляции поля боя — отрезанию украинских подразделений от снабжения с помощью ударов БПЛА по транспортным средствам снабжения на расстоянии до 30 километров от линии фронта.

И теперь, по данным CNN, украинцы разрабатывают концепцию, которую называют «дроновой стеной».

Она призвана обеспечить непрерывный оборонительный коридор из беспилотников вдоль наиболее уязвимых границ, чтобы нанести значительные потери противнику.

Однако эффективность «дроновой стены» требует интеграции со средствами радиоэлектронной борьбы и, предположительно, анализа и принятия решений с помощью искусственного интеллекта. К тому же это улица с двусторонним движением, отмечает CNN. Украинские беспилотники управляются небольшими радарами, и русские сейчас систематически работают над обнаружением и уничтожением этих радиолокационных станций.

Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия планирует увеличить производство ударных беспилотников «Шахед» («Герань») до 300−350 единиц в день. На вопрос, может ли наступить время, когда Россия будет выпускать 1000 беспилотников в день, он ответил: «Я не могу сказать, что этого не произойдет».

Россия также разработала беспилотники, которые могут уклоняться от украинских помех и летать выше и быстрее, чем предыдущие модели. На прошлой неделе украинский аналитик Александр Коваленко рассказал, что один «Шахед» был замечен на рекордной высоте 4900 метров.

Валерий Залужный, бывший главнокомандующий вооруженными силами, а ныне посол Украины в Великобритании, выступая на форуме в Киеве, заявил, что Украина должна вести «высокотехнологичную войну на выживание», в которой беспилотники играют решающую роль. При этом он признал, что его страна не смогла использовать технологические инновации:

Там, где еще вчера мы были впереди врага, враг уже опередил нас.

Валерий Залужный
экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании

CNN приводит пример лидерства России в сфере БПЛА: оптоволоконные беспилотники малой дальности, неуязвимые для систем РЭБ. Как отмечает издание, Украине серьезно отстает в применении таких дронов.

Зеленский отрицает, что Украина проигрывает войну беспилотников, и просит у Запада 30 млрд долларов для запуска производства дронов на полную мощность. Но это долгосрочная цель. В ближайшее время, по мнению издания, Украину ждут несколько трудных месяцев, когда многое будет зависеть от эффективности украинских беспилотников и артиллерийских операций, способности командования сохранять свои войска и бесперебойности поставок от международных партнеров.