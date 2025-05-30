CNN: ВСУ возводят «стены из дронов», готовясь к летнему наступлению ВС РФ

Владимир Зеленский во вторник заявил, что Россия планирует увеличить производство ударных беспилотников «Шахед» («Герань») до 300−350 единиц в день. На вопрос, может ли наступить время, когда Россия будет выпускать 1000 беспилотников в день, он ответил: «Я не могу сказать, что этого не произойдет».