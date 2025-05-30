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В Геленджике увеличили единовременную выплату участникам СВО

Участники СВО из Геленджика будут получать по 500 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Геленджике увеличили единовременную выплату участникам СВО. Решение утвердили на сессии городской Думы.

Теперь единовременная выплата составляет 500 тысяч рублей.

«С 1 июня увеличиваем муниципальную выплату для каждого, кто заключил контракт на прохождение военной службы в военном комиссариате Геленджике в зоне проведения СВО», — сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.

Теперь участники СВО из Геленджика в сумме всех выплат единовременно получат по 2,4 млн рублей. Сумма состоит из:

— выплаты от администрации Геленджика — 500 тысяч рублей;

— региональной выплаты — 1,5 млн рублей;

— выплаты от Минобороны РФ — 400 тысяч рублей.