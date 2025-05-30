В Геленджике увеличили единовременную выплату участникам СВО. Решение утвердили на сессии городской Думы.
Теперь единовременная выплата составляет 500 тысяч рублей.
«С 1 июня увеличиваем муниципальную выплату для каждого, кто заключил контракт на прохождение военной службы в военном комиссариате Геленджике в зоне проведения СВО», — сообщил глава Геленджика Алексей Богодистов.
Теперь участники СВО из Геленджика в сумме всех выплат единовременно получат по 2,4 млн рублей. Сумма состоит из:
— выплаты от администрации Геленджика — 500 тысяч рублей;
— региональной выплаты — 1,5 млн рублей;
— выплаты от Минобороны РФ — 400 тысяч рублей.